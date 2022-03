Stwierdziła, że bardziej pomoże, będąc na miejscu. Anja Rubik właśnie wróciła z Ukrainy

Anja Rubik nie od dziś angażuje się w ważne sprawy społeczne. Nic dziwnego zatem, że obecnie robi, co może, by wesprzeć obywateli Ukrainy. Modelka stwierdziła także, że pomoże bardziej, będąc na miejscu. Dlatego udała się najpierw na przejście graniczne w Hrebenne, a następnie do Lwowa. Teraz opowiedziała o swoich doświadczeniach.