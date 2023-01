Anka na wojnie nie płakała. "Na to, co widzieliśmy, nie byłoby łez"

Jest. Pamiętam, że raz, gdy dopiero wróciłam z wojny, zadzwonił do mnie znajomy. Ja jeszcze nie doszłam do siebie, a on zaczął narzekać, że zepsuł mu się samochód i że to jest takie straszne. Tak mnie to zdenerwowało, że powiedziałam: "Wiesz co stary, ja cię lubię i dlatego muszę przerwać tę rozmowę, bo zaraz ci nawrzucam". On był zdziwiony, więc mu wytłumaczyłam: "Czy ty w ogóle słyszysz, co ty mówisz?! Masz żonę, masz dzieci, jesteś zdrowy, nikt do ciebie nie strzela!". I stąd się bierze to, że korespondenci wojenni tak często spotykają się w swoim gronie, bo tak jest po prostu łatwiej (…).