Anna Chodakowska skończyła 74 lata. Grała w telenowelach i miała doradzać Jarosławowi Kaczyńskiemu

Kilka lat temu ponownie zrobiło się głośno o Chodakowskiej. Gwiazda skomentowała wypowiedź Juliusza Machulskiego, który przyznał, że powinno nakręcić się komedię o Smoleńsku. "Można by (…) zrobić film à la Borat czy Monty Python o tym, jak bardzo nabzdyczony i dumny prezydent średnio ważnego środkowoeuropejskiego kraju uparł się, by lądować we mgle na kartoflisku" - powiedział.