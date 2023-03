Anna Dereszowska ma plan B na życie. Otworzyła glamping

Nie. Nigdy nie miałam żalu do rodziców, że ich nie było z nami. Jak byli, to byli na 100 proc., spędzali z nami wspaniałe, aktywne wakacje. Mam niezwykle ciepłego, kochającego tatę. Wiem też, że gdy ludzie są młodzi, to jest to najlepszy czas na budowanie kariery, wówczas pracy poświęca się sporo czasu. Zwłaszcza, gdy jest się lekarzem, jak mój tata. Jednocześnie jest to ten czas, kiedy myśli się o rodzinie. I nie ma innego wyjścia jak iść na kompromisy.