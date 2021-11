Anna Dereszowska urodziła! Opublikowała zabawne zdjęcie

"Dość szybko wracam do teatru. Zobowiązałam się do tego, ale ponieważ to nie jest moja pierwsza ciąża, znam swoje możliwości, swoje ciało i swój temperament. Wiem, że praca jest istotną częścią mojego życia, więc będę za nią bardzo tęskniła. Oczywiście to nie jest tak, że prosto z porodówki pójdę na scenę. Oczywiście, jakąś przerwę będę miała, ale nie będzie to długa przerwa" – stwierdziła wtedy aktorka.