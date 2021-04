Anna Głogowska stanęła w obronie córki. Odpowiedziała na zarzuty

"Rozumiem, że Pani chciałaby dostać rolę 13-letniej dziewczynki w słuchowisku radiowym...? Okazuje się, że są castingi ! I nie ma jakichś strrrasznych tłumów! Każdy ma szansę oddać swój głos do banku głosów! […] Osobiście poznałam większość rodziców grających w dubbingu dzieci i to nie są znane osoby... To są np. krawcowa, kierowca ciężarówki itp. Ich dzieci do czasu, kiedy mają głos dziecka oraz wymagany talent, są zapraszane i angażowane. Potem zapraszani są już tylko aktorzy po studiach!" - napisała Głogowska.