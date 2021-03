Anna Jantar była gwiazdą estrady. Jakie miała wykształcenie?

Wykształcenie Anny Jantar

Z tego właśnie powodu maturę Jantar zdawała w liceum wieczorowym. Co ciekawe, planowała studia aktorskie – zdawała nawet egzamin do PWST w Warszawie, ale nie została przyjęta.

- Tak miało być? Może… Wierzę, że w ogólnym życia rozrachunku wszystko się układa w całość ale żal, ból, tęsknota będą już zawsze cichymi kompanami. Dziękuję za pamięć - te szczere, piękne gesty, których dajecie cały czas tak wiele. Siła oddziaływania tego co zostawiła po sobie moja mama jest cały czas ogromna. Kolejne pokolenia sięgają do jej twórczości, co jest dowodem na to, że nie jej tragiczna historia tylko głos, przekaz i repertuar stanowią o tej sile. I niech to trwa. Niech Anna Jantar trwa – napisała w tym roku na swoim instagramowym profilu Natalia Kukulska.