Anna Kalczyńska jest ozdrowieńcem. Wyszła ze studia "Dzień dobry TVN" bez maseczki

"Nie ma żartów, stosujmy się do zaleceń. Nigdy nie wiadomo, bo to, że dzisiaj czujesz się dobrze, nie znaczy, że jutro nie zachorujesz. Kwarantanny i izolacje mają sens – chronią ludzi dookoła nas, wszystkich, z którymi mamy kontakt. Pilnujmy terminów odosobnienia, nie narażajmy innych" – apelowała po powrocie do pracy Anna Kalczyńska.