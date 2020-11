Anna Kalczyńska już zapomniała o koronawirusie. Dziennikarka TVN korzysta ze złotej polskiej jesieni

Dodała, że skutki choroby odczuwa cały czas. Powoli wraca do pełni sił i odbudowuje kondycję. – Cały czas walczę o powrót do kondycji i do dobrego samopoczucia, bo to nie jest tak, że wraz z ustąpieniem objawów wszystko wraca do normy. Jestem ciągle zmęczona, dużo śpię – przyznała.