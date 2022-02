Anna Kalczyńska o dramacie Mikaeli Schiffrin. Przytoczyła historię swojej córki

"Jak to się stało? Brak koncentracji? Za bardzo cisnęła i jechała zbyt agresywnie? Zbyt duża presja? Ona sama mówi: 'Oczekiwali, że zdobędę medal. Zawiodłam ich'. Prawda, że smutne? Obraz siedzącej na śniegu płaczącej zawodniczki łamie serca. Ale jeśli ktoś myśli, że Mikaela się załamie, jest w błędzie! Chwilę później dodaje: 'Jeśli najgorszą rzeczą, jaka mi się przytrafiła jest to, że nie ukończyłam igrzysk, to dajcie spokój!' Co za niespotykane opanowanie. Brawa za dystans i za zdrowie psychiczne. To jest takie ważne! Wszyscy powinniśmy brać przykład z tej niesamowitej, walecznej i utalentowanej 26 latki" - napisała Kalczyńska.