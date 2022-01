Anna Kalczyńska opublikowała nowe zdjęcie. Pokazała, jak wykonuje trening oddechowy

Anna Kalczyńska wprowadziłą trening oddechowy do swojej codziennej rutyny

"Oprócz codziennych ćwiczeń, połączenia rozciągania i jogi, zaczęłam ostatnio trening oddechowy. Sesja kilkunastu minut wdechów, wydechów, zatrzymania oddechu – potrafi zdziałać cuda. (…) Co prawda wolałabym być w pięknych okolicznościach przyrody z widokiem na ocean, ale jak się nie ma, co się lubi... Ważne, by zacząć – a ćwiczyć można wszędzie i w dowolnej pozycji – moje plecy najlepiej czują się wygięte, jak u kota" – wyjaśniła dziennikarka.