Anna Kalczyńska rozlicza się ze swoich wpadek. "Zawsze są jakieś jaja"

Anna Kalczyńska w 2002 dołaczyła do zespołu TVN24. Dziennikarka była m.in. współautorką i wydawczynią magazynu Studio Europa, natomiast od lutego 2006 r. również prezenterką stacji. W 2014 roku dołączyła do ekipy Dzień Dobry TVN i w duecie z Andrzejem Sołtysikiem rozmawia z zaproszonymi do studia gośćmi. Cieszy się ogromną popularnością, a jej konto na Instagramie śledzi prawie 190 tysięcy osób.