Anna Karwan pisze, że jest "totalnie chora". "Nie zauważyłabym, że moje wewnętrzne stany zapalne mają swoje odbicie na zewnątrz"

Piosenkarka Anna Karwan podzieliła się refleksją na temat swoich problemów ze zdrowiem. Napisała, że pęd za karierą przysłonił jej dbałość o własny organizm. "Pracowałam tak dużo i tak mocno orałam swoim zdrowiem, że lada dzień przywaliłabym z rozpędu głową w ścianę" – wyznała.

Anna Karwan pisze teksty, komponuje, śpiewa. Po sukcesie w "The Voice of Poland" jej kariera nabrała rozpędu. Artystka koncertowała w całej Polsce. Teraz przyznaje, że pęd za karierą, szybkie życie, daje jej się mocno we znaki.

Ania Karwan o swoich dolegliwościach

"Od Wielkiej Nocy leżę totalnie chora (wielkie dzięki dla Karola K. za testy na COVID-19, są negatywne).Wczoraj strzeliło mi coś w plecach i leżę unieruchomiona w łóżku" – zaczęła swój wpis w mediach społecznościowych artystka. Dalej napisała, że gdyby nie to, że zwolniła obroty i przestała się przepracowywać, mogłaby skończyć źle. Wymuszona przerwa spowodowała, że przyjrzała się sobie.

"Pracowałam tak dużo i tak mocno orałam swoim zdrowiem, że lada dzień przywaliłabym z rozpędu głową w ścianę. Nie weszłabym we wszystkie procesy, w których jestem, bo nie znalazłabym na to odwagi. To są trudne do przejścia i zrozumienia struktury i potrzeba na nie czasu, czułości i jeszcze raz czasu. Niektóre doprowadziły do powrotu nerwicy, trudnych do obudzenia poranków, rozstań, ale i narodzin nowych, pięknych relacji" – wyznała Anna Karwan.

Artystka przyznaje, że przechodzi teraz przez trudny czas. Zaczęła dbać o siebie, swój dobrostan fizyczny i emocjonalny. Droga do odzyskania pełni sił okazała się być wyboista. "Za tym nie raz nawracać mogą stany depresyjne, stany lękowe, ataki paniki, mają prawo pojawić się choroby w ciele, które dają znać o potrzebie zadbania o siebie jeszcze mocniej" – napisała.

Pod wpisem piosenkarki pojawiło się mnóstwo słów wsparcia oraz życzenia powrotu do zdrowia.

