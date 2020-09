Anna Korcz podwójnie ucierpiała w trakcie pandemii. Ma problemy finansowe

Pandemia koronawirusa i wiosenny "lockdown" sprawiły, że rzeczywistość wielu osób została wywrócona do góry nogami. Upadły liczne restauracje, małe sklepy, kina i teatry straciły widzów, a niektóre światowe marki przeniosły swój biznes do sieci. Wiele osób z dnia na dzień zostało bez środków do życia. Anna Korcz nie tylko jest aktorką, ale również prowadzi własną firmę. Niestety jest ona związana z branżą ślubną. A ona z powodu restrykcji ucierpiała podczas lockdownu najbardziej.

Anna Korcz ma problemy finansowe

"Jako aktorka ucierpiałam podwójnie. Nie mogłam wrócić do teatru i jeszcze z tym powrotem bywa różnie, bo 50 proc. jest twardym orzechem do zgryzienia zarówno dla producentów, jak i dla nas aktorów. Podobnie w branży weselnej, która się buntuję. Troszkę poluzowano nam przepisy i możliwości. Niemniej goście, którzy wyprawiają u nas wesela, mają problemy. Rodzina nie przyjeżdża, bo się boi. Goście z zagranicy nie przyjeżdżają, bo nie mogą lub się boją. Jest to temat rzeka i bardzo trudny. Trudno mi się o tym mówi, bo cały czas muszę się z tym gimnastykować. Rozmawiać z różnymi osobami, tłumaczyć. Ludzie nie zawsze rozumieją, straciliśmy płynność. 15 proc. PKP to jest w Polsce branża weselna. Wszyscy, którzy mnie słyszą, wiedzą, o czym mówię" – żaliła się.