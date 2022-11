Anna Lewandowska ostro reaguje na słowa Kaczyńskiego. Wyznała skrywaną tajemnicę

Jarosław Kaczyński podczas sobotniego spotkania z wyborcami w Ełku odniósł się do problemu niskiej dzietności w Polsce. Jako przyczynę takiego stanu rzeczy wskazał nadmierne spożycie alkoholu przez młode kobiety. - Jeżeli na przykład utrzyma się taki stan, że do 25. roku życia dziewczęta, młode kobiety, piją tyle samo co ich rówieśnicy, to dzieci nie będzie (…) Jak do 25. roku życia daje w szyje to, trochę żartuję, ale nie jest to dobry prognostyk w tych sprawach - mówił prezes PiS.