Anna Lewandowska namawia do kontrolowania tarczycy. "To konieczność"

Anna Lewandowska od kilku lat propaguje zdrowy styl życia. Trenerka zachęca głównie do aktywności fizycznej i zbilansowanej diety. Jednak ostatnio Lewandowska zwróciła uwagę na inną ważną kwestię, która jest niezbędna do wypracowania wymarzonej sylwetki.

Anna Lewandowska zwróciła się do wszystkich swoich fanek z prośbą, aby pamiętały o kontrolowaniu hormonów tarczycy. "Naszym ciałem rządzą hormony, regularne badania to konieczność. Przemiana materii uzależniona jest od hormonów tarczycy. Jeśli ich gospodarka jest zaburzona - problem z wagą mamy niemal gwarantowany" - tłumaczy we wpisie na Instagramie.

Droga do frustracji

Trenerka zdaje sobie sprawę z tego, że wiele osób próbuje szybko zrzucić zbędne kilogramy i często wybiera drogę na skróty, która albo nie daje efektów, albo później odbija się na zdrowiu. "Szybka dieta, nowe ciało w miesiąc/dwa, do lata/po lecie do sylwestra/po nim, dieta 1000 kcal. To niewątpliwie najkrótsza droga do frustracji i szkody dla zdrowia" - podkreśla.