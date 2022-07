Anna Lewandowska o powiększaniu pośladków. Ma jedną niezawodną metodę

"Pamiętajcie, że zdrowe podejście do treningu to praca nad całym ciałem. Celem treningu nie jest tylko zmiana sylwetki, ale również zdrowie, dlatego trenujcie całe ciało na przestrzeni tygodnia. Pamiętajcie też, że im więcej mięśni zaangażowanych będzie do pracy podczas treningu, tym więcej kilokalorii spalicie i bardziej wzmocnicie ciało" - przeczytamy na blogu Lewandowskiej.