Anna Lewandowska skrytykowana za buty. Internauci stwierdzili, że są "szpetne"

Matka Klary i Laury wstawiła zdjęcie ze spaceru, w czasie którego wstąpiła po kawę do fotogenicznego lokalu. 32-letnia zabiegana gwiazda uśmiechnięta zapozowała przed wejściem, mając na sobie obszerny jasny płaszcz kończący się tuż nad łydką. "Lewa" dobrała do niego ciemne spodnie-rurki i bluzę, a wisienką na torcie były dodatki – czapka z daszkiem, mała torebka i skórzane buty na grubej podeszwie.

Stylizacja trenerki spotkała się ze skrajnymi opiniami. Jedni piali z zachwytu nad ubiorem Lewandowskiej, pisząc, że wyglądała jak milion dolarów i nie zwrócili uwagi na jej buty, które nie u wszystkich budzą zachwyt. I właśnie ta część fanów postanowiła dać gwieździe znać, że obuwie, które wybrała, to ich zdaniem stylizacyjna pomyłka, a nawet wpadka. "Strasznie pani wygląda", "Te szpetne buty! Jak wiejskie gumowce..." – pisali niezadowoleni. Wielu nie spodobał się też oversize'owy płaszcz polskiej WAG. Uznali bowiem, że jest "okropny". Sugerowali wręcz, że daleko jej w tej stylizacji do ikony, a bliżej do ofiary mody.