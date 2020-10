Anna Lewandowska w długim płaszczu na jesień. To najgorętszy trend

Płaszcz na jesień 2020 – wybór Anny Lewandowskiej

Szary, długi płaszcz Anny Lewandowskiej, jest rewelacyjny. Sięga dosłownie do kostek. Do tego blogerka założyła luźne jeansy i sportowe obuwie. Ten klasyczny płaszcz pasuje praktycznie do każdej stylizacji. Znakomicie będzie wyglądał do szpilek, lub butów typu martensy. Zmieniając obuwie, zmieniamy całkowicie wydźwięk swojej stylówki. Anna Lewandowska, nie boi się eksperymentować z wizerunkiem. Teraz stawia na bardziej nowojorski styl. Wygodne buty i elegancki płaszcz to zestawienie idealne dla kobiet żyjących w biegu.