Anna Lewandowska tryska energią w ciąży. Na Instagramie udostępniła radosne wideo

Anna Lewandowska już wkrótce powita na świecie swoje drugie dziecko. Trenerka pomimo zaawansowanej ciąży, nie zwalnia tempa i wciąż pozostaje aktywna. I trzeba przyznać, że ciąża naprawdę jej służy.

Rodzina Anny i Roberta Lewandowskich już wkrótce powiększy się o kolejnego członka. Sportsmenka przez cały czas dba o formę i tak, jak w przypadku pierwszej ciąży, nie rezygnuje z aktywności fizycznej. Doświadczona trenerka stawia jednak na specjalne treningi dla kobiet w ciąży, do których zachęca też swoje fanki, o ile pozwala na to ich stan. I trzeba przyznać, że ćwiczenia naprawdę jej służą. Trenerka tryska humorem i energią, o czym doskonale świadczy jej najnowsze wideo.

To zresztą nie pierwszy raz, kiedy Lewandowska zachwyciła świetną formą w ciąży. Trenerka już wcześniej publikowała krótkie relacje z treningów, na których nie opuszczał jej dobry humor i z zaangażowaniem ćwiczyła i dopingowała do tego swoje podopieczne. Niejednokrotnie jednak podkreślała przy tym, że ciąża to indywidualna sprawa i każdy przechodzi ją inaczej, a ona sama jest pod stałą opieka lekarza.