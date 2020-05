Anna Lewandowska urodziła córkę Laurę. Katarzyna Burzyńska-Sychowicz: Ania jest szczęśliwa

– Ania jest szczęśliwa! Już jej gratulowałam. To wielkie szczęście – stwierdziła w rozmowie z "Faktem" dziennikarka, która na co dzień współpracuje z Anną Lewandowską. To ona stoi za cyklem wywiadów "Wywiadówka", będącym jednym z filarów poradnikowego bloga "Baby By Ann".