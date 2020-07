Anna Lewandowska w jeansowych szortach. To doskonałe spodnie na lato 2020

Kilka dni temu paparazzi przyłapali Anię Lewandowską wychodzącą ze studia "Dzień Dobry TVN". Młoda mama pojawiła się w skórzanych szortach, prostym T-shircie z poduszkami i czarnych, skórzanych botkach. Do tego dobrała złoty łańcuch. Wygląda na to, że to ulubiony zestaw Lewej na letnie spacery.