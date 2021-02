Anna Maria Sieklucka błyszczała w najnowszej sesji. Gwiazda wystąpi w show Polsatu

Anna Maria Sieklucka wcieliła się w rolę Laury Biel w filmie "365 dni". Recenzje produkcji były fatalne, ale początkująca aktorka stała się rozpoznawalna. Konto w mediach społecznościowych 28-latki śledzi już prawie 3 mln osób. . A warto wspomnieć, że do tej pory w swoim artystycznym dorobku Anna Maria Sieklucka ma dopiero jedną rolę filmową i jeden epizod w serialu "Na dobre i na złe".

Teraz jednak nadszedł kolejny etap kariery. Artystka podjęła wyzwanie i weźmie udział w show Polsatu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Na nagraniach do ramówki Polsatu wyglądała fenomenalnie. Zdjęciami z planu podzieliła się z fanami na swoim profilu na Instagramie. Aktorka włożyła piękną, dopasowaną kreację w oliwkowym kolorze. Sukienka jest z rozcięciami i połyskuje na dekolcie. Anna Maria Sieklucka upięła do tej stylizacji włosy ozdobną opaską. Warto wspomnieć, że śliczna sukienka, którą włożyła to projekt Sylwii Romaniuk.