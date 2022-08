Anna-Maria Sieklucka na premierze filmu "Kolejne 365 dni". Sukienka robi wrażenie

Zanim aktorka zapozowała na ściance, podeszła do fanów, którzy czekali pod kinem. Rozdała kilka autografów i zrobiła sobie zdjęcia z wielbicielami. Później dołączyła do reszty obsady, uśmiechając się do zdjęć fotoreporterów. Sieklucka miała na sobie krótką sukienkę ozdobioną cekinami. Kreacja wyróżniała się ciekawym rozcięciem w okolicach talii i dekoltu. Do efektownej sukienki dobrała czarne sandałki na obcasie. Trzeba przyznać, że wyglądała przepięknie.