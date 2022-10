Magdalena Stępień otwiera się po śmierci syna. "Jestem sama i to naprawdę nie jest proste, by sobie ze wszystkim poradzić"

- Miewam lepsze i gorsze dni (...) Żałoba u różnych osób przebiega inaczej. Jeden potrzebuje pół roku, by wstać z łóżka, a inny trzy lata, zanim wróci do niby normalnego funkcjonowania. Kobiety po stracie dziecka zazwyczaj mają obok siebie partnera, męża lub dzieci. A ja jestem sama i to naprawdę nie jest proste, by sobie ze wszystkim samej poradzić - powiedziała.