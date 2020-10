Anna Mucha apeluje do mężczyzn. "Potrzebujemy waszego wsparcia"

Anna Mucha prosi mężczyzn o wsparcie

Największą grupę stanowią kobiety, ale z każdym dniem dołącza do nich coraz więcej mężczyzn czy seniorów. Anna Mucha poprosiła o wsparcie podczas piątkowego strajku w Warszawie.

Organizatorki Strajku Kobiet przygotowały plan działania dla wszystkich osób, które popierają ich postulaty. W ostatni poniedziałek zachęcały do zablokowania ruchu na ulicach miast, w środę do strajkowania poprzez wzięcie wolnego dnia w pracy, a na 30 października zachęciły wszystkich do masowego strajkowania w stolicy Polski.