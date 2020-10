Anna Mucha przeszła metamorfozę. Jasne włosy z refleksami to fryzura idealna na jesień

Anna Mucha zmieniła kolor włosów

Aktorka zamieściła na Instagramie post, w którym zachęca swoje obserwatorki do testowania jednego z kosmetyków. Jednak to, co od razu rzuca się w oczy, to jej włosy – wyraźnie o kilka tonów jaśniejsze niż na poprzednich zdjęciach. Choć ich długość raczej pozostaje taka sama, aktorka postawiła na odcień w kolorze ciepłego blondu z jaśniutkimi pasemkami tuż przy twarzy. Być może Mucha chciała w ten sposób wrócić wspomnieniami do słonecznego lata?