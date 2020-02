Anna Mucha skomentowała zdjęcie Wojewódzkiego. "Teraz to będą nasze interesy. Znów"

Kuba Wojewódzki rozkręca nowy biznes. Pochwalił się na Instagramie, co będzie robił. Ma to związek z Anną Muchą i innymi polskimi celebrytami.

Od miesięcy krążą pogłoski o romansie Wojewódzkiego i Muchy. Wspólne zdjęcia, wzajemne komentarze w mediach społecznościowych pokazują, że między nimi iskrzy. Jednak jak się okazuje, to nie miłość połączyła ponownie celebrytów, a wspólne interesy. Kuba Wojewódzki po raz kolejny zaskoczył swoich obserwatorów, wyznając, że wraz z Konradem Stachurskim, który był do niedawna szefem PR telewizji Polsat, powołali do życia Agencję Influencer Marketingu.