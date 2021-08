Anna Mucha w odważnej stylizacji. Pokazuje nogi i promuje swój spektakl

Fani zachwyceni figurą Muchy

Aktorka namawia swoich fanów, aby sprawdzili, do jakich miast zawita "Przygoda z ogrodnikiem". W zachęcaniu do tłumnego przybywania na spektakl pomagają również internauci. "Ja to chętnie bym poszła raz jeszcze!!! Super spektakl", "Bardzo zabawny spektakl, lekka i zabawna komedia, dobra gra aktorska. Polecam zawsze, gdy ktoś pyta czy warto" – komentują pod najnowszym postem Anny Muchy. Pojawiło się także wiele komplementów, dotyczących w szczególności wyeksponowanych nóg aktorki. "Gdyby ktoś organizował konkurs na nogę roku, głosowałbym na te dwie", "Cudowne, prześliczne, boskie nogi", "Skąd te długie nogi?". Zdaje się, że popularność Anny Muchy stale rośnie, o czym świadczy prawie 880 tysięcy obserwujących na Instagramie.