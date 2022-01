Anna Musiał udostępniła bardzo osobisty post. Fani: "Dziękuje za ten wpis"

"Wpadł wczoraj dobry znajomy. Tylko na herbatę, ale został na odsmażane jeszcze ze świąt gołąbki, upiekliśmy bułki z masłem czosnkowym, przegadaliśmy kilka godzin. O tym co zwykłe, i o tym co najważniejsze. Rozmawiało się lepiej niż rok temu, niż miesiąc temu. Lepiej słuchał, mniej oceniał. Ja też mniej mówiłam, i wcale nie musiałam mieć racji. Nie obgadaliśmy znajomych. Zachwyciliśmy się tymi, którym się coś udało, pomyśleliśmy o tych, za których warto się pomodlić. Komentując rzeczywistość, poczuliśmy, że się jej nie boimy. Przez chwilę szukaliśmy rozwiązań, dla trudnych spraw, i co moglibyśmy więcej dla świata. Ale zgodziliśmy się, że Ktoś większy wie lepiej, że to nie my zbawiamy. Że to on. Pomilczeliśmy" – napisała.