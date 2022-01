Ewa Kasprzyk zakończyła "weekendowe małżeństwo". Nowa miłość dodaje jej skrzydeł

Aktorka podkreśla w wywiadach, że nowe uczucie dodaje jej skrzydeł. Każdą wolną chwilę spędza z partnerem, nie mogą się sobą nacieszyć. - Michał daje mi wsparcie i to, że nie żyje tylko w swoim świecie. Czuję, że mnie kocha – chwali się Kasprzyk. Mają też poważne plany na przyszłość. Zamieszkali razem w domu w jednej z podwarszawskich miejscowości. I to było ich spełnieniem marzeń. Wcześniej w mediach pojawiały się też informacje o hucznym ślubie aktorki. Miał się on odbyć w Afryce. Jednak później para zdecydowała, że nie będzie się tak śpieszyć. "Nie bardzo mam kiedy. Mam tyle pracy i zajęć, że raczej o tym nie myślę. I jeszcze tyle podróży przede mną. Na podróże znajdę, żeby nie wiem co" – mówiła w jednym z wywiadów Kasprzyk. Dlaczego akurat tam?