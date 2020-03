Anna Nowak-Ibisz i Krzysztof Ibisz wybrali się na spacer. Towarzyszył im syn Vincent

W dobie pandemii koronawirusa Anna Nowak-Ibisz zadbała, by niedziela była wyjątkowym czasem dla rodziny. "Zaczęliśmy tradycyjnie od spaceru z Nicponiem.To jednak wielka radocha biegać z psem po lesie i dla Nicponia, i dla mnie" – oznajmiła na instagramowym koncie.

Anna Nowak-Ibisz o relacji z Krzysztofem Ibiszem

Pomimo że Ibiszowie od lat nie są już razem, to jednak starają się wzajemnie wspierać i wychowywać wspólnie syna. W styczniu Anna Nowak-Ibisz zdradziła, jak udaje jej się utrzymywać tak dobry kontakt z byłym mężem. "Trzeba mieć jaja to raz, a dwa i trzy, dużo miejsca na zrozumienie i schowanie swoich spraw głęboko do kieszeni. Można wtedy wypaść razem na spacer i zjeść razem obiad, i świat się nie zawali, a znormalnieje" – oznajmiła w mediach społecznościowych.