Krzysztof Ibisz spędza święta z byłą żoną. Do fanów kieruje ważne przesłanie

Krzysztof Ibisz obchodzi święta Bożego Narodzenia ze swoją byłą żoną, Anną Nowak-Ibisz. Na swoim profilu na Instagramie opublikował poruszający wpis.

"Spójrzmy na siebie dziecięcym świeżym spojrzeniem. Odwołajmy się do tego, czego o sobie nie wiemy i spytajmy ponownie – kim jesteśmy? Wysyłamy przesłanie pokoju do wszystkich polskich rodzin. Wielu budujących myśli w te święta kochani" – napisał prezenter.

"Ten jeden wieczór może zmyć wszystkie urazy. Niech to pokojowe przesłanie trafi wzajemnie na ręce pana i pana najbliższych", "Syn i pan to jak dwie krople wody!", "Pięknie ujęte", "Słowa dające do myślenia. Skłaniają do głębszej refleksji" – pisali fani.