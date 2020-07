Anna Nowak-Ibisz pokazała, co ma w torebce. Nietypowy zestaw

W najnowszym poście postanowiła poruszyć temat, który jest odwiecznym dylematem wielu kobiet, czyli: co spakować do wakacyjnej torebki? Anna Nowak-Ibisz zakłada, że sporo osób postawi na krem z filtrem, kolorowe czasopisma, ręcznik, wodę.

Tymczasem ona zapakowała zupełnie inne przedmioty. "Śrubokręt dziewczyny trzeba mieć, lampkę od roweru, bo na rower i do torebki idealna, zestaw kluczy rowerowych, bateria płaska 2032 i nóż do ostryg, który nie jest mi potrzebny do ostryg, ale do wszystkich innych prac, jak podważanie, dokręcanie, zdrapywanie, żeby ochronić pomalowane paznokcie, to już tak" - przyznała.