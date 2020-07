Anna Nowak-Ibisz przekonała 6-latka, aby przestał spać z mamą. Justyna i Grzegorz odzyskali sypialnię

Podobnie było u Justyny i Grzegorza. Z pomocą rodzinie przyszła Anna Nowak-Ibisz. Zachęciła 6-letniego Gabriela, by wrócił do swojego pokoju, zamiast spać z mamą w małżeńskiej sypialni. Prezenterka przekonała chłopca, że rodzice potrzebują przytulać się do siebie w nocy. W najnowszym odcinku programu można się przekonać, jak udało się jej to zrobić.