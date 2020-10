Anna Nowak-Ibisz skończyła 54 lata. Z okazji urodzin dostała nietypowy prezent

Anna Nowak-Ibisz pochwaliła się prezentem urodzinowym

"Za to, co mam, za zdrowie, za życie, za nieustający nad nim zachwyt! Za radość każdego dnia, za to, że mi się chce i wstaję, czując się w sobie mocno i dobrze osadzona, pewna swojej wartości. Nikt nie powie mi: jesteś taka czy inna, bo to ja i tylko ja wiem, jaka jestem naprawdę. Przywilej wieku i wewnętrznej siły, która od zawsze chwytała byka za rogi, a pająka delikatnie w pudełko i pomagała mu wyjść na ogród" – wyliczała.