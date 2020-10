Anna Nowak-Ibisz jest dumna z byłego męża i syna. Pokazała, jak wygląda 14-letni Vincent

Anna Nowak-Ibisz pokazała 14-letniego syna

Zdjęcie obu panów nie znalazło się na profilu dziennikarki przypadkowo. Anna Nowak-Ibisz wykorzystała okazję, by poinformować, że to ona dostała od byłego męża i syna prezent. "Z okazji Dnia Chłopaka składałam wam już życzenia, ale mam jeszcze coś extra na dzisiejszy wieczór. Chłopaki, lepszego prezentu w dniu waszego święta nie mogliście mi zrobić. Siadam i oglądam!" – napisała w opisie pod fotografią.

Fanki komplementują syna Anny Nowak-Ibisz

W komentarzach pojawiły się same miłe słowa. Obserwatorzy Nowak-Ibisz przyznawali, że duet ojciec z synem wyjątkowo przypadł im do gustu, a młody prowadzący wyrasta na prawdziwego przystojniaka. "Chłopaki jak malowane. Ojciec młodnieje przy synu, syn dorośleje przy ojcu!", "Superładny chłopiec! Wiem, że jesteś z niego dumna Aniu, więc tym bardziej gratuluję", "Super, że tak tata z synem razem. Gratulacje za syna! Młody to wykapana mamusia" – pisali internauci.