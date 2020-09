Anna Nowak-Ibisz wspomina okładkową sesję zdjęciową. Do odważnej sesji nie pozowała sama

Rozpoczęcie roku szkolnego i przegląd prasowy przypomniał Annie Nowak-Ibisz o jej sesji ciążowej dla jednego z polskich magazynów. Do zdjęć nie pozowała oczywiście sama. Towarzyszył jej Krzysztof Ibisz, który wypadł równie dobrze. Trzeba przyznać, że zdjęcia, szczególnie to okładkowe, robią duże wrażenie, co przyznała prezenterka, zaznaczając, że dziś pewnie niewielu uznałoby ją za odważną.