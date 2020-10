Anna Oberc krytykuje nowe obostrzenia. Zwraca się bezpośrednio do Trzaskowskiego

Informację rządu o tym, że od 10 października cała Polska zostanie objęta żółtą strefą, skomentował na Facebooku prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski. Niedawny kontrkandydat Andrzeja Dudy w wyborach prezydenckich, opisał, jak wyglądają przygotowania stolicy do wzrostu zakażeń, a także zaapelował o przestrzeganie nowych zasad bezpieczeństwa. Na słowa Trzaskowskiego ostro zareagowała aktorka, Anna Oberc, która odniosła się do nie najlepszej sytuacji artystów w dobie koronawirusa.

Aktorka Anna Oberc komentuje post Rafała Trzaskowskiego. Występuje w imieniu artystów

Do tych drugich przyłączyła się aktorka serialowa i teatralna, Anna Oberc, która postanowiła wypowiedzieć się w imieniu przedstawicieli świata kultury.

"Czekamy na rekompensaty za straty! Co z artystami? Aktorami? Z czego będziemy żyć Panie Prezydencie?" - zagrzmiała pod postem Trzaskowskiego aktorka. "W innych krajach Unii Europejskiej ludzie mają godne rekompensaty, a wy nas macie w du***. Może by Pan pomyślał? O nas! Aktorach! Artystach!"– zwróciła się do prezydenta Warszawy wyraźnie zdenerwowana Oberc.