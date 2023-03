Anna Popek komentuje dokument o Janie Pawle II. "Jestem zaskoczona"

- Jestem zaskoczona, że przeciw naszej zbiorowej pamięci, przeciwko pismom Ojca Świętego, jego działalności, pracą, poezją, którą napisał, przeciwko całej tej spuściźnie jest jeden reportaż i on próbuje zachwiać w przestrzeni publicznej, medialnej, w przestrzeni pamięci tym wszystkim, co my wiemy, bo doświadczyliśmy, obcując z Ojcem Świętym, bądź jego dziełem. Wydaje mi się to strasznie nieproporcjonalne, jakby komar próbował ukąsić słonia - powiedziała w rozmowie z Radiem Rodzina.