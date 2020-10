Anna Powierza nie przejmuje się krytyką. "Hejt spływa po mnie jak po kaczce"

Anna Powierza radzi sobie z hejtem

"Po latach spędzonych z show-biznesie można do hejtu przywyknąć. Dlatego krytyka, czy nawet hejt w najgorszej postaci, spływają po mnie jak po kaczce. Ponieważ nie mam na to wypływu, kompletnie nie zaprzątam sobie tym uwagi. Pamiętam, że wiele lat temu jedna z gazet napisała, że... jestem aktorką porno, co wywołało dużo zamieszania i co kompletnie nie było prawdą" – opowiadała dziennikarce tygodnika.