Anna Powierza zaskoczyła wyznaniem. "Nie będę dłużej ukrywać"

Anna Powierza od lat wciela się w postać Czesi z serialu "Klan". Choć wcześniej pojawiała się w innych produkcjach to właśnie rola w telenoweli przyniosła jej nie tylko sporą rozpoznawalność, ale i sympatię telewidzów.

Prywatnie aktorka w 2014 roku urodziła córkę Helenkę, jednak relacja z ojcem dziewczynki nie przetrwała próby czasu. Niedawno Powierza wyznała, że w 2022 roku rozstała się z wieloletnim partnerem i - jak mówiła w rozmowie z "Twoim Imperium" - nie zdążyła się ponownie zakochać. - Dzień się jeszcze nie skończył, więc kto wie, co się wydarzy w przyszłości - stwierdziła aktorka.

W rozmowie ze Światem Seriali Powierza przyznała też, że rozstanie nie było jedyną zmianą i stratą, z jaką musiała sobie poradzić, jednak traktuje to symbolicznie. - Zeszły rok dał mi miejsce na nowe, które nadchodzi wielkimi krokami, a ja jestem na to nowe gotowa - mówiła. Teraz zdobyła się na kolejne wyznanie.

"Nie będę dłużej ukrywać, zresztą, niedługo pewnie samo by się wydało. Dlatego lepiej będzie, jak usłyszycie to ode mnie" - napisała w najnowszym poście opublikowanym na Instagramie. Dalej wyznała, że w jej życiu pojawiła się... kobieta.

"Pojawiła się niedawno, jednak zdążyła całkowicie zdominować moje życie. Z całą pewnością mogę potwierdzić, że łączy nas silna więź. Nie wiem, czy to miłość, ale... Jesteśmy blisko. Bardzo, bardzo blisko" - pisała. Przyznała też, że Monika - bo tak ma na imię ta kobieta - bardzo ją zmieniła, a także sprawiła, że Powierza "zmienia się dla niej każdego dnia". Poznać i polubić ją miała też córka aktorki.

Jak się okazało - w ten przewrotny sposób Anna Powierza zakomunikowała fanom, że jakiś czas temu rozpoczęła pracę nad nowym serialem, a tajemnicza Monika to postać, w którą obecnie się wciela. Do wpisu dołączyła też zdjęcia z planu, na których pojawiają się także inni popularni aktorzy.

