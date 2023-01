Potwierdziła rozstanie. To prawdziwa rewolucja

- Dopiero co rozeszły się drogi z wieloletnim partnerem. I póki co w nikim nowym nie zdążyłam się zakochać - powiedziała. Zaznaczyła jednak, że wciąż jest otwarta na nowe relacje. - (...) Dzień się jeszcze nie skończył, więc kto wie, co się wydarzy w przyszłości - stwierdziła.