Anna Rusowicz napisała do Natalii Kukulskiej. Zdradziła, że jej mama miała lecieć tym samym samolotem, co Anna Jantar

Okazuje się jednak, że o mały włos, a Anna Jantar nie byłaby jedyną polską piosenkarką, która zmarła w katastrofie lotniczej z 14 marca 1980. Do Natalii Kukulskiej zwróciła się córka Ady Rusowicz – wokalistki zespołu Niebiesko-Czarni, która rozważała lot tym samym samolotem. Co ciekawe, mama Anny Rusowicz również zmarła w tragicznym wypadku, z tym że 11 lat później.

"Niesamowite jest, że moja mama miała lecieć z Twoją tym samym samolotem, bo Niebiesko-Czarni byli też w tym czasie w USA. Została, bo chciała jeszcze pobuszować po sklepach, a Twoja się spieszyła do Ciebie… Jak filmie 'Oszukać śmierć' moja mama zginęła w wypadku samochodowych w 1991 w sylwestra, śpiesząc się do mnie. Zostaje pamięć, zostają piosenki. Wiem, że to dla Ciebie szczególny dzień" – wyznała Anna Rusowicz.