Anna Wendzikowska bez makijażu odpowiada Kaczorowskiej. "Długo czułam się niewystarczająco dobra"

"Ale do sedna… nie czuję się brzydka, bo dla mnie to słowo w ogóle nie odnosi się do tego, co zewnętrzne. Brzydkie jest zło, a brzydkim ten, kto świadomie krzywdzi innych. Nic, co jest prawdziwe i ma w sobie czystą energię, nie może być brzydkie…" – stwierdza, odnosząc się do ukłutego przez Kaczorowską pojęcia "mody na brzydotę".