Aleksandra Domańska reaguje na wpis Agnieszki Kaczorowskiej. "Oj, niefortunnie"

– No niefortunnie się złożyło. Szczerze mówiąc, sama tak pomyślałam, jak ten post przeczytałam: "Oj, kurczę, niefortunnie. No niefortunnie. Nie będzie ci łatwo teraz". Ale kto z nas tam kiedyś nie był, najmilsi? – pyta. Po co, że głupie? Można, tak, wiem – bo sama z mojej rodziny zamiast "Podaj mi sól", powiem: "Sp…". Niestety, no krótki mam lont, ale teraz, odkąd empatia rozwija się we mnie codziennie w szalonym tempie, chciałabym powiedzieć, że Polska zawsze będzie Polską, jeżeli będziemy krzyczeć, że "głupia", "co ona powiedziała?" – słyszymy na nagraniu.