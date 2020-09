Anna Wendzikowska pozuje z córkami. "Przecież tam zanieczyszczenia pływają"

Internauci natomiast od razu zwrócili uwagę, że stoi bosymi stopami na piasku, oraz że rzeka nie należy do najczystszych. "Nie wiem, czy w obecnej sytuacji chciałabym pływać Wisłą", "Przecież tam zanieczyszczenia pływają" - czytamy.

Anna Wendzikowska pozuje z córkami

Z kolei na drugiej fotografii prezenterka siedzi w łódce z dziećmi. Po raz kolejny możemy przyjrzeć się jej córkom. Już na pierwszy rzut oka widać podobieństwo. Dziewczynki ubrane w kapoki ochoczo płyną razem z mamą po Wiśle. Przy okazji Wendzikowska zdradziła, że koszt wynajmu motorówki to 100 zł. Pomysł na popołudnie podsunął jej redakcyjny kolega. "Dzięki Filip Chajzer za pomysł, jak można przyjemnie spędzić dzień w Warszawie" - napisała prezenterka.

Zresztą jej obserwatorzy za każdym razem jej dziękują, że pokazuje miejsca, w których przebywa. Dla wielu stanowi inspirację. Uważają również, że to świetny sposób, by zaszczepiać w dzieciach ciekawość świata. "Bardzo mi się podoba, że tyle ciekawych miejsc pokazuje pani swoim dziewczynom. Podróże, przygoda to jest kapitał, z którego czerpie się przez całe życie. Rzeczy, których nikt im już nigdy nie odbierze. Naprawdę super!" - napisała jedna z ich internautek.