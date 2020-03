Anna Wendzikowska w marynarce z taniej sieciówki. Przyszła w niej na nagranie

Ciepłe dni znowu powracają do Polski dlatego, ci którzy muszą wyjść z domu zaczynają wyciągać z szafy lżejsze ubrania. Ostatnio Anna Wendzikowska postawiła na wiosenny look - krótka spódniczka i oversizowa marynarka w kratkę. Co Ciekawa była ona z popularnej, młodzieżowej sieciówki.

Anna Wendzikowska chętnie wybiera ubrania z sieciówek (ONS.pl)