Anna Wendzikowska w modnej sukience baby doll. To najpopularniejszy fason na lato 2020

Sukienki baby doll dostępne są niemal w każdej sieciówce. Krótkie, długie i sięgające do połowy łydki – każda kobieta odpowiednio dopasuje je do swojej figury. Dodatkowo tworzą one ciekawą podstawę stylizacji. Świetnie komponują się z ponadczasowymi sandałkami na słupku oraz wiklinowymi torebkami.