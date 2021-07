Anna Wyszkoni przeszła metamorfozę. O takiej zmianie marzyła od dawna

Idzie nowe

Powodu do zmartwień nie mają również miłośnicy twórczości Anny Wyszkoni. Piosenkarka przygotowuje bowiem teledysk do nowego utworu, o czym również poinformowała za pośrednictwem mediów społecznościowych. "Skończyliśmy! Nowe zdjęcia i klip już wkrótce! Dziękuję za jak zwykle profesjonalną współpracę" – napisała pod zdjęciem, do którego pozuje nie tylko w nowej fryzurze, ale także bardzo oryginalnej stylizacji.